İçişleri Bakanlığı, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iade edilmeleri konusunda 11 Fransa vatandaşının da ülkesine sınır dışı edildiğini duyurdu.

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, yabanc\u0131 ter\u00f6rist sava\u015f\u00e7\u0131lar\u0131n \u00fclkelerine iade edilmeleri konusunda 11 Fransa vatanda\u015f\u0131n\u0131n da \u00fclkesine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edildi\u011fini duyurdu.Prof. Dr. Miktad Kad\u0131o\u011flu'ndan \u0130stanbul i\u00e7in korkutan uyar\u0131\u0130zmir \u00d6rg\u00fc Ekibi, so\u011fuk g\u00fcnlerde \u00e7ocuklar\u0131n y\u00fcre\u011fini \u0131s\u0131t\u0131yorHavadan foto\u011fraflar\/\/TEM'de TIR kamyona arkadan \u00e7arpt\u0131: 1 \u00f6l\u00fc, 1 yaral\u0131\u00a0
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