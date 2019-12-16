İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 Fas uyruklu yabancı terörist ülkesine sınır dışı edilmiştir."

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: "Yabanc\u0131 ter\u00f6rist sava\u015f\u00e7\u0131lar\u0131n \u00fclkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bug\u00fcn 1 Fas uyruklu yabanc\u0131 ter\u00f6rist \u00fclkesine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmi\u015ftir."PARTNER Cinsel ili\u015fki s\u0131ras\u0131nda \u00f6ld\u00fcr\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fc... O video olay yaratt\u0131!Takip edildi\u011fini sanan kad\u0131n ortal\u0131\u011f\u0131 birbirine katt\u0131Bursa'da ka\u00e7ak midye avlayan 5 ki\u015fi su\u00e7 \u00fcst\u00fc yakaland\u0131
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