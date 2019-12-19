İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bugün 1 Almanya uyruklu Yabancı Terörist Savaşçı, ülkesine sınır dışı edilmiştir."

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: "Yabanc\u0131 Ter\u00f6rist Sava\u015f\u00e7\u0131lar\u0131n (YTS) \u00fclkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, bug\u00fcn 1 Almanya uyruklu Yabanc\u0131 Ter\u00f6rist Sava\u015f\u00e7\u0131, \u00fclkesine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmi\u015ftir." 20 lirayla d\u00fckkan soydu! \u0130nan\u0131lmazYerli Mal\u0131 Haftas\u0131\u2019nda 8 \u00f6\u011frenci zehirlendi\u0130BB \u00f6n\u00fcnde fayton i\u00e7in \u00e7ad\u0131rl\u0131 protesto s\u00fcr\u00fcyor
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