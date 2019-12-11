İçişleri Bakanlığı: “Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 2 Almanya vatandaşı YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.”

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: \u201cYabanc\u0131 ter\u00f6rist sava\u015f\u00e7\u0131lar\u0131n (YTS) \u00fclkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bug\u00fcn 2 Almanya vatanda\u015f\u0131 YTS \u00fclkesine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmi\u015ftir.\u201dD\u00fcnyan\u0131n en h\u0131zl\u0131s\u0131! Hatay'da g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi2 Alman vatanda\u015f\u0131 ter\u00f6rist s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edildi\u015eanl\u0131urfa\u2019da ter\u00f6r operasyonuna 8 tutuklama
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