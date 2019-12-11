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İçişleri Bakanlığı: “Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 2 Almanya vatandaşı YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.”

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 21:05 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: “Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

İçişleri Bakanlığı: “Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 2 Almanya vatandaşı YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.”

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