İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, 5 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir."

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: "Yabanc\u0131 Ter\u00f6rist Sava\u015f\u00e7\u0131lar\u0131n (YTS) \u00fclkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bug\u00fcn, 5 Almanya vatanda\u015f\u0131 \u00fclkesine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmi\u015ftir."PARTNER Erkek arkada\u015f\u0131 gen\u00e7 kad\u0131n\u0131 bu halde b\u0131rak\u0131p ka\u00e7t\u0131Devlet okullar\u0131 aras\u0131nda neden fark var?Kav\u015fak isteyen k\u00f6yl\u00fcler yolda oturma eylemi yapt\u0131
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