İçişleri Bakanlığı: "Yabancı terörist savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün bir Fransa uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir."

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: "Yabanc\u0131 ter\u00f6rist sava\u015f\u00e7\u0131lar\u0131n (YTS) \u00fclkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bug\u00fcn bir Fransa uyruklu YTS \u00fclkesine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmi\u015ftir."S\u0131rf sipari\u015fi gecikti diye... \u015eoke eden anlar!Ardahan\u2019da kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerBursa\u2019da ya\u015fayan 14 ya\u015f\u0131ndaki Damla\u2019dan 3 g\u00fcnd\u00fcr haber al\u0131nam\u0131yor
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