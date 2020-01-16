İçişleri Bakanlığı: "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Danimarka uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir."

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: "Yabanc\u0131 Ter\u00f6rist Sava\u015f\u00e7\u0131lar\u0131n (YTS) \u00fclkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bug\u00fcn Danimarka uyruklu 1 YTS \u00fclkesine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmi\u015ftir."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 G\u00f6renler telefona sar\u0131ld\u0131! Dakikalarca s\u00fcrd\u00fcBakanl\u0131k duyurdu: S\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edildiSoylu'nun sa\u011fl\u0131k durumuyla ilgili yeni geli\u015fme!
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