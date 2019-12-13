İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda 4 İngiltere uyruklu teröristin ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, yabanc\u0131 ter\u00f6ristlerin \u00fclkelerine iadelerine devam edildi\u011fini, bu kapsamda 4 \u0130ngiltere uyruklu ter\u00f6ristin \u00fclkelerine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.PARTNERSevgilisinin \u00fcsts\u00fcz pozlar\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131\u0130stanbul Valili\u011fi Yeni Y\u0131l Yortusunu kutlad\u0131\u0130talya'da "Sardalyalar" hareketi, yar\u0131n Roma'da d\u00fczenlenecek mitingden umutlu
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