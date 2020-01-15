İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda Almanya vatandaşı 3 teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, yabanc\u0131 ter\u00f6ristlerin \u00fclkelerine iadelerine devam edildi\u011fini, bu kapsamda Almanya vatanda\u015f\u0131 3 ter\u00f6ristin \u00fclkesine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u00dcnl\u00fclerin tasar\u0131mc\u0131s\u0131ndan inan\u0131lmaz skandal! Annesi bile deh\u015fete d\u00fc\u015ft\u00fcBakanl\u0131k duyurdu: S\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edildilerKarab\u00fck'te ka\u00e7ak avlanmaya 58 bin lira ceza
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