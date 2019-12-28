İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edildiğini, bu kapsamda bugün Hollanda uyruklu 2 yabancı teröristin ülkelerine sınır dışı edildiğini açıkladı.

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, yabanc\u0131 ter\u00f6ristlerin \u00fclkelerine iadelerine devam edildi\u011fini, bu kapsamda bug\u00fcn Hollanda uyruklu 2 yabanc\u0131 ter\u00f6ristin \u00fclkelerine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.PARTNERYeni evlerinin kiras\u0131 dudak u\u00e7uklatt\u0131!Ka\u00e7ak yaban ke\u00e7isi ve tav\u015fan av\u0131na 30 bin lira cezaOrdu Valisi: \u201cT\u00fcrkiye Cumhuriyeti Devleti, inan\u0131lmaz bir devrim ger\u00e7ekle\u015ftiriyor"
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