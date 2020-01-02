İçişleri Bakanlığı: "Yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün İsviçre uyruklu 3 yabancı terörist ülkelerine sınır dışı edilmiştir."

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131: "Yabanc\u0131 ter\u00f6ristlerin \u00fclkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bug\u00fcn \u0130svi\u00e7re uyruklu 3 yabanc\u0131 ter\u00f6rist \u00fclkelerine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edilmi\u015ftir."G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERMayosu ve \u00e7\u0131plak ayaklar\u0131yla karlara ko\u015ftu Kontrolden \u00e7\u0131kan otomobil beton dire\u011fe \u00e7arpt\u0131Nakliyeciler kamyonlar\u0131yla TEM'i kapatt\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum