İçişleri Bakanlığı, yabancı teröristlerin ülkelerine iadelerine devam edilmeye devam ettiğini, bu kapsamanda 1 Fransa uyruklu teröristin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131, yabanc\u0131 ter\u00f6ristlerin \u00fclkelerine iadelerine devam edilmeye devam etti\u011fini, bu kapsamanda 1 Fransa uyruklu ter\u00f6ristin \u00fclkesine s\u0131n\u0131r d\u0131\u015f\u0131 edildi\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Yolun ortas\u0131nda o halde g\u00f6r\u00fcnce...G\u00dcNCELLEME - Ayd\u0131n'da otomobil devrildi: 2 \u00f6l\u00fc, 1 yaral\u0131Savc\u0131 ve e\u015fini yanan ara\u00e7tan kurtaran polis \u201cay\u0131n polisi\u201d se\u00e7ildi
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