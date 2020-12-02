İçişleri Bakanlığı yayınladı! İşte koronavirüs kısıtlamalarıyla ilgili merak edilen soruların yanıtları

İçişleri Bakanlığı, resmi sitesinden yaptığı açıklamada koronavirüs nedeniyle alınan yeni tedbirlerle ilgili sıkça sorulan soruları cevapladı.

İşte vatandaşlar tarafından merak edilen sorular ve yanıtları:

- Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süreler içerisinde lokanta, restoran tarzı yeme-içme yerleri paket servis hizmeti verebilirler mi?

30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgemiz ile hafta içi günlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre içerisinde; 18.11.2020 tarih ve 19161 sayılı Genelgemizin 2'nci maddesinde belirtildiği üzere, lokanta, restoran, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri ile online yemek sipariş firmaları saat 20.00’den sonra telefonla ya da online sipariş yoluyla paket servisi hizmetini saat 24.00’e kadar sürdürebileceklerdir.

- Bünyesinde yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, sinema ve lunapark gibi yerleri bulunduran tesislerde bu bölümlerin faaliyetleri durdurulacak mı?

30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgemizin 2'nci maddesine göre; yeni bir karar alınıncaya kadar yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetleri durdurulmuştur.Bu çerçevede ana faaliyet alanına herhangi bir kısıtlama getirilmeyen tesisler/işletmeler içerisinde bulunan yüzme havuzu, hamam, spa, sauna, masaj salonu, cep sineması ve lunaparkların da yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı olması/hizmet vermemesi gerekmektedir.