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İçişleri Bakanlığı yeni genelgeyi açıkladı mı? Yeni genelge açıklandı mı?

31.05.2021 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Mayıs – 1 Haziran tarihleri arasında geçerli olan ve İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen “kademeli normalleşme” genelgesi bugün itibariyle son buldu. 31 Mayıs Pazartesi günü kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran sonrası için alınan yeni kararları paylaştı. Tüm vatandaşların gözü, İçişleri Bakanlığı’nın açıklayacağı yeni genelgeye çevrildi.

İçişleri Bakanlığı yeni genelgeyi açıkladı mı? Yeni genelge açıklandı mı?

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasaklarla ilgili bilgi verirken, yasakların detaylarının İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belirtileceğini açıkladı. Bunun ardından ise birçok vatandaş İçişleri Bakanlığı’nın yayınlayacağı genelgeyi bekliyor.

YENİ GENELGE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

  • Henüz yeni kararların yer alacağı genelgenin ne zaman yayımlanacağı bilinmiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıkladığı kararlar şöyle;
  • Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi 22:00-05:00 arasında uygulanacak. Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22:00 ile pazartesi sabahı 05:00 arasında uygulanacak.
  • Temmuz ayında bu kısıtlama sayıları vaka ve vefat sayıları ve aşılamaya göre yeniden belirlenecek.

kafe

  • Restoran, lokanta gibi yerler sabah 07:00 ile akşam 21:00 arasında belirlenen kurallara göre; gece 24:00'e kadar paket servisi olacak. Pazar günü ise sadece paket servis.
  • Kahvehane, kafe, çay bahçesi, lunapark gibi işletmeler, sabah 07:00 ile akşam 21:00 arasında pazar günü hariç çalışabilecektir.
  • Düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayacak.
  • 2021-2022 akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması devam edecek.

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Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanlığı normalleşme

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