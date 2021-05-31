İçişleri Bakanlığı yeni genelgeyi açıkladı mı? Yeni genelge açıklandı mı?

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasaklarla ilgili bilgi verirken, yasakların detaylarının İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede belirtileceğini açıkladı. Bunun ardından ise birçok vatandaş İçişleri Bakanlığı’nın yayınlayacağı genelgeyi bekliyor.

YENİ GENELGE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Henüz yeni kararların yer alacağı genelgenin ne zaman yayımlanacağı bilinmiyor. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine sonrası açıkladığı kararlar şöyle;

Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi 22:00-05:00 arasında uygulanacak. Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22:00 ile pazartesi sabahı 05:00 arasında uygulanacak.

Temmuz ayında bu kısıtlama sayıları vaka ve vefat sayıları ve aşılamaya göre yeniden belirlenecek.