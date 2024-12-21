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İçişleri Bakanlığı yeni ihbar sistemini resmen duyurdu! 112 artık internette de olacak…

21.12.2024 13:07
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İhbar sistemi ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan yeni bir hamle daha geldi. Asılsız ihbarlar nedeniyle sürekli sorunların yaşandığı 112 ihbar sistemi artık online olarak da hizmet verecek. Hayata geçirilen ‘112 Web İhbar Sistemi’ ile vatandaşlar artık telefonun yanı sıra internet üzerinden de şüpheli durum ve suç faaliyetleriyle ilgili ihbarda bulunabilecek. İşte detaylar…

İçişleri Bakanlığı yeni ihbar sistemini resmen duyurdu! 112 artık internette de olacak…

112 ihbar sistemi ile ilgili önemli bir yenilik daha hizmete girdi. İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "112 Web İhbar Sistemi" ile vatandaşlar artık telefonun yanı sıra internet üzerinden de şüpheli durum ve suç faaliyetleriyle ilgili ihbarda bulunabilecek.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yeni ihbar sistemine yönelik yapılan açıklamada, "112 Web İhbar Sistemi" ile yeni bir dönem başladığı belirtildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen 112 Web İhbar Sistemi, kullanıcı dostu arayüzü ve kolay erişim imkanıyla vatandaşlarımızın hizmetinde. Bu sistem sayesinde şüpheli durumlar ve suç faaliyetleri hızlı ve güvenli bir şekilde yetkililere bildirilebiliyor." ifadesi kullanıldı.

İHBAR FORMU DOLDURULACAK

Sistem, kullanıcıları yönlendiren bir ihbar formu ile işlemleri hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleştirme olanağı sunuyor. ihbar.ng112.gov.tr adresinden artık vatandaşlar ihbarda bulunabilecek.

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İhbar formunda, olay veya vaka ile ilgili detaylı bilgiler talep ediliyor. İlk olarak, olayın yeri bilgilerinin doldurulması gerekiyor.

Formun bir diğer bölümü, vatandaşların olayın detaylarını açıklamasına olanak tanıyor. Ayrıca ihbarın hangi güvenlik birimine yönlendirileceği de (Emniyet veya Jandarma) seçilebiliyor.

Kişisel bilgiler bölümünde, vatandaşlardan ad, soyad, kimlik numarası, adres, telefon numarası ve e-posta bilgilerini eksiksiz doldurmaları isteniyor. Türk vatandaşı olmayanlar için de ilgili bir işaretleme seçeneği bulunuyor.

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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internet İçişleri Bakanlığı 112 Acil Çağrı Merkezi ihbar sistem
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