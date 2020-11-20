İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım 1 Cudi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin Operasyonu kapsamında Şırnak Cudi Dağı bölgesinde Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım 1 Cudi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin Operasyonu kapsamında Şırnak Cudi Dağı bölgesinde Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım 1 Cudi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin Operasyonu kapsamında Şırnak Cudi Dağı bölgesinde Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım 1 Cudi Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ferdi Güntekin Operasyonu kapsamında Şırnak Cudi Dağı bölgesinde Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."