HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu’nın detaylarını paylaştı

İçişleri Bakanlığı, Yıldırım-1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu’nın detaylarını paylaştı

04.01.2021 10:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta Gabar Dağı bölgesinde gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, Yıldırım-1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta Gabar Dağı bölgesinde gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği, Yıldırım-1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında terör örgütü PKK’ya ait birçok mühimmatın da ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığının operasyon hakkında yaptığı açıklamaya göre, Şırnak merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı komutasında Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığınca gerçekleştirilen ve 5 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım -1 Cudi Şehit J.Asb.Kd.Bçvş. Sıddık Uluocak Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait bir çok mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri ise şöyle:
"5 adet rpg-7 antitank mühimmatı, 1 adet ısı güdümlü roket mühimmatı, 1 adet 60’lık havan namlusu, 6 adet 60’lık havan mühimmatı, 6 adet savunma el bombası, bin 500 adet 7.62 AK-47 mühimmatı, bin 300 adet uçaksavar mühimmatı, bin 400 adet PKM Bixi mühimmatı, 2 adet AK-47 şarjörü, 40 adet doçka mühimmatı, 1 adet dürbün, 1 adet lazermetreli dürbün ile çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi."
Bölgede operasyon devem ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü Herkes bunu merak ediyordu! İşte Master Chef Türkiye 2020'nin büyük ödülü
Görüntüler olay olmuştu! Belediye başkanı: Yanlış yaptuk uşağumGörüntüler olay olmuştu! Belediye başkanı: Yanlış yaptuk uşağum
CTE 400 memur alımı sonuçları belli oldu! Sınav ne zaman?CTE 400 memur alımı sonuçları belli oldu! Sınav ne zaman?
1/

En Çok Okunan Haberler

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Yağmur geliyor, 4 il için sel uyarısı

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

Medya imparatoru Asil Nadir 79 yaşında yeniden baba oldu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

İSKİ su kesintisi 4 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

4 Ocak İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

Korkunç olay! Araçta yanarak hayatını kaybetti

Korkunç olay! Araçta yanarak hayatını kaybetti

Tunceli’de sis denizi, şehir kayboldu

Sis denizi! Şehir adeta kayboldu

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu: Yanlış yaptuk uşağum

Görüntüler olay olmuştu! Belediye başkanı: Yanlış yaptuk uşağum

Kocasını takip etti, özel görüntülerini çekip mahkemeye sundu! Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Elektrik kesintisi listesi 4 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

4 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.