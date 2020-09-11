İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van’ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda 1 jandarma yüzbaşımız ile 2 jandarma uzman çavuşumuz şehit olmuş, 1 jandarma yarbayımız yaralanmıştır."
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van’ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda 1 jandarma yüzbaşımız ile 2 jandarma uzman çavuşumuz şehit olmuş, 1 jandarma yarbayımız yaralanmıştır."
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van’ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda 1 jandarma yüzbaşımız ile 2 jandarma uzman çavuşumuz şehit olmuş, 1 jandarma yarbayımız yaralanmıştır."
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van’ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda 1 jandarma yüzbaşımız ile 2 jandarma uzman çavuşumuz şehit olmuş, 1 jandarma yarbayımız yaralanmıştır."