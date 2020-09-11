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  4. İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van’ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda 1 jandarma yüzbaşımız ile 2 jandarma uzman çavuşumuz şehit olmuş, 1 jandarma yarbayımız yaralanmıştır."

İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van’ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda 1 jandarma yüzbaşımız ile 2 jandarma uzman çavuşumuz şehit olmuş, 1 jandarma yarbayımız yaralanmıştır."

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 17:45 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van’ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda 1 jandarma yüzbaşımız ile 2 jandarma uzman çavuşumuz şehit olmuş, 1 jandarma yarbayımız yaralanmıştır."

İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-10 Norduz Operasyonu kapsamında Van’ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda 1 jandarma yüzbaşımız ile 2 jandarma uzman çavuşumuz şehit olmuş, 1 jandarma yarbayımız yaralanmıştır."

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