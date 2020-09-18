İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."