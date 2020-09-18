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  4. İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 09:05 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında Adıyaman kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."

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