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İçişleri Bakanlığı: “Yıldırım-7 operasyonunda 1 terörist daha ölü olarak ele geçirilmiştir”

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 19:58 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 teröristin daha ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.İçişleri Bakanlığı’ndan Yıldırım-7 operasyonu hakkında yapılan açıklamada, “Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 terörist daha ölü olarak ele geçirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 teröristin daha ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı’ndan Yıldırım-7 operasyonu hakkında yapılan açıklamada, “Diyarbakır Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden Yıldırım-7 operasyonu kapsamında, yürütülen arama tarama faaliyetlerinde, 1 terörist daha ölü olarak ele geçirilmiştir. Dün ele geçirilen 3 teröristle birlikte Diyarbakır Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükselmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

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