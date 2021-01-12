-
Haberler
-
HABER
-
Güncel
-
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım operasyonlarında son vuruş dün gece Bitlis Sehi’de gerçekleştirildi; 3 terörist etkisiz hale getirildi"
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım operasyonlarında son vuruş dün gece Bitlis Sehi’de gerçekleştirildi; 3 terörist etkisiz hale getirildi"
12.01.2021 14:49 |
Son Güncelleme:
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım operasyonlarında son vuruş dün gece Bitlis Sehi’de gerçekleştirildi; 3 terörist etkisiz hale getirildi"
İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım operasyonlarında son vuruş dün gece Bitlis Sehi’de gerçekleştirildi; 3 terörist etkisiz hale getirildi"