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  4. İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım operasyonlarında son vuruş dün gece Bitlis Sehi’de gerçekleştirildi; 3 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım operasyonlarında son vuruş dün gece Bitlis Sehi’de gerçekleştirildi; 3 terörist etkisiz hale getirildi"

12.01.2021 14:49 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım operasyonlarında son vuruş dün gece Bitlis Sehi’de gerçekleştirildi; 3 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanlığı: "Yıldırım operasyonlarında son vuruş dün gece Bitlis Sehi’de gerçekleştirildi; 3 terörist etkisiz hale getirildi"

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