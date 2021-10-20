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İçişleri Bakanlığı Zırhlı Araç İçin Dava Açtı

20.10.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Lice İlçesinde 2017 yılında zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Fikri Demirbaş'ın ailesine, “zırhlı aracın zarar gördüğü” gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı, 250 bin Euroluk tazminat davası açtı

Diyarbakır’ın Lice İlçesinde 2017 yılında zırhlı aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren Fikri Demirbaş'ın ailesine, “zırhlı aracın zarar gördüğü” gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı, 250 bin Euroluk tazminat davası açtı. Aile davaya itiraz etti.

2017 yılında meydana gelen olayda, özel harekât şubesine ait zırhlı araçla Fikre Demirbaş’ın kullandığı sivil araç çarpıştı. Sivil araçta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturmada, aracı kullanan polis hakkında takipsizlik kararı verilirken İçişleri Bakanlığı, aileye tazminat davası açtı. Tazminat davasının konusu, zırhlı araçta meydana gelen hasar. Bakanlık, sivil aracı kullanan ve kazada hayatını kaybeden Fikri Demirbaş’ın varislerinden zırhlı araçta meydana gelen hasar nedeniyle 250 bin Euro tazminat talep etti. Daha önce aileye ihtarname gönderen Bakanlık, ödeme yapılamayınca dava açtı. Bakanlık, aile aleyhine Diyarbakır 3’üncü Sulh Hukuk Hakimliğine başvurarak dava açılmasını istedi.

Mahkemeye verilen dilekçede, Lice İlçe Jandarma Karakolu tarafından tutulan olay yeri tutanağına göre kazanın, Demirbaş’ın “şerit ihlali yapması sonucu” meydana geldiği öne sürüldü. Bakanlık, Demirbaş’ın, “asli”, zırhlı aracın sürücüsünün ise “tali” kusurlu olduğu yönündeki olay yeri inceleme raporunu sundu. Ancak Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda zırhlı araç sürücüsünün asli kusurlu olduğu belirtildi.

Mahkeme kabul etti

Bakanlık dilekçesinde“Kurumumuza ait aracın pert (tam hasar) olduğu, aracımızın yenisinin 350.000,00 Euro ve hasarlı durumdaki fiyattan düşürülmüş bedelinin 100.000,00 Euro olduğu, bu durumda maddi zararlarının 250,000,00 Euro olduğu, Diyarbakır 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/31 D. İş sayılı dosyasında da 581,80TL gider avansı yatırılmış olması suretiyle oluşan toplam kamu zararın 250.000,00 Euro+581,80TL olduğu tespit edildi” denildi. Ailenin 2019'dan beri hiçbir ödeme yapmadığına vurgu yapan Bakanlık, Fikri Demirbaş’ın haksız fiili neticesinde, kurumun zarara uğramasına sebebiyet verdiğini iddia etti.

Diyarbakır 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davada, Demirbaş ailesi de Bakanlığın iddialarına karşı yazılı savunma yaptı. VOA Türkçe’nin ailenin avukatından aldığı bilgilere göre, aile iddiaları reddederek davanın düşürülmesini istedi. Mahkeme ayrıca, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne de yazı yazarak mirasçıların sosyo-ekonomik durumunun araştırılmasını istedi.

Aileden tepki

Davayı VOA Türkçe’ye değerlendiren Demirbaş’ın Kardeşi Hafit Demirbaş “Ben bu işin peşini bırakmayacağım. 5 canım gitti üzerine bir de ceza kesiyorlar. Panzerde bir hasar olmamıştı ki. Çocukları açtır, kiracıdırlar. Biz onlara bakıyoruz. Bütün aile fertlerinden bu parayı istiyorlar. Evli kızına bile ceza verecekler. Biz de karşı dava açtık” dedi.

Olayda zırhlı aracı kullanan polis hakkında savcılık takipsizlik kararı vermişti. Bunun üzerine aile davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşıdı.

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD), Türkiye’nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki zırhlı araç kazalarına ilişkin 2019 yılında hazırladığı rapora göre son 10 yılda; 16’sı çocuk 36 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi de yaralandı.

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