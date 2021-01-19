İçişleri Bakanlığı:"02 Ocak 2021 tarihinde Suriye-Resulayn ilçe merkezinde, patlayıcı madde yerleştirilen bir minibüsün patlatılması sonucu 2 çocuğun öldüğü, 4 şahsın yaralandığı terör olayının failleri yakalandı."
İçişleri Bakanlığı:"02 Ocak 2021 tarihinde Suriye-Resulayn ilçe merkezinde, patlayıcı madde yerleştirilen bir minibüsün patlatılması sonucu 2 çocuğun öldüğü, 4 şahsın yaralandığı terör olayının failleri yakalandı."
İçişleri Bakanlığı:"02 Ocak 2021 tarihinde Suriye-Resulayn ilçe merkezinde, patlayıcı madde yerleştirilen bir minibüsün patlatılması sonucu 2 çocuğun öldüğü, 4 şahsın yaralandığı terör olayının failleri yakalandı."
İçişleri Bakanlığı:"02 Ocak 2021 tarihinde Suriye-Resulayn ilçe merkezinde, patlayıcı madde yerleştirilen bir minibüsün patlatılması sonucu 2 çocuğun öldüğü, 4 şahsın yaralandığı terör olayının failleri yakalandı."