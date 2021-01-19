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  4. İçişleri Bakanlığı:"02 Ocak 2021 tarihinde Suriye-Resulayn ilçe merkezinde, patlayıcı madde yerleştirilen bir minibüsün patlatılması sonucu 2 çocuğun öldüğü, 4 şahsın yaralandığı terör olayının failleri yakalandı."

İçişleri Bakanlığı:"02 Ocak 2021 tarihinde Suriye-Resulayn ilçe merkezinde, patlayıcı madde yerleştirilen bir minibüsün patlatılması sonucu 2 çocuğun öldüğü, 4 şahsın yaralandığı terör olayının failleri yakalandı."

19.01.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığı:"02 Ocak 2021 tarihinde Suriye-Resulayn ilçe merkezinde, patlayıcı madde yerleştirilen bir minibüsün patlatılması sonucu 2 çocuğun öldüğü, 4 şahsın yaralandığı terör olayının failleri yakalandı."

İçişleri Bakanlığı:"02 Ocak 2021 tarihinde Suriye-Resulayn ilçe merkezinde, patlayıcı madde yerleştirilen bir minibüsün patlatılması sonucu 2 çocuğun öldüğü, 4 şahsın yaralandığı terör olayının failleri yakalandı."

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