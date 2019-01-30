IHAAW121649-ASA/05-01-2019

- İçişleri Bakanlığı:"2018 yılında, 2017 yılına göre sürücü belgesi ve trafikteki motorlu araç sayısı ve buna bağlı olarak trafik denetimleri arttı. Bu rağmen trafikten 100 bin araca düşen ölümlü kaza ve bu kazalardaki kayb oranı düştü."

05.01.2019 12:16:49 TSI

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