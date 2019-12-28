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  4. İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı

İçişleri Bakanlığı'dan 'yerli otomobil' paylaşımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 19:06 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı, "Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Türkiye'nin otomobili ile 2022'ye şimdiden hazır" mesajını paylaştı.

ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, "Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Türkiye'nin otomobili ile 2022'ye şimdiden hazır" mesajını paylaştı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin fotoğrafını trafik polisi aracı olarak sosyal medya hesabı Twitter'da, "Kendimize inandığımızda ve kendimize güvendiğimizde aşamayacağımız engel yoktur. Türkiye'nin otomobili hayırlı uğurlu olsun. Halkın huzur ve güveni için kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz" mesajıyla paylaştı.
Ardından Jandarma Genel Komutanlığı da Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin fotoğraflarını jandarma trafik aracı olarak Twitter hesabında paylaştı. 'Biz çok elektrik aldık' etiketi ile yapılan paylaşımda "Türkiye’nin otomobili ile milletimizin emrinde olmak, milletimizin hizmetine koşmak, geleceğe güvenle bakmak için sabırsızlıkla 2022'yi bekliyoruz, hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
Hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem de Jandarma Genel Komutanlığı'nın mesajları, daha sonra İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Bakanlık paylaşımında, "Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüz, Türkiye'nin otomobili ile 2022’ye şimdiden hazır. Emniyet ve asayiş, emin ellerde" ifadeleri kullanıldı.
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