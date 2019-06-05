\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131:"\u0130\u00e7 G\u00fcvenlik Operasyonlar\u0131 kapsam\u0131nda A\u011fr\u0131\u2019n\u0131n Do\u011fubayaz\u0131t k\u0131rsal\u0131na d\u00fczenlenen operasyonda 2 ter\u00f6rist etkisiz hale getirildi."Bir kentin simgesi oldu! O detay\u0131 g\u00f6ren hayran kal\u0131yorPen\u00e7e Harekat\u0131'na kat\u0131lan komandolar bayramla\u015ft\u0131\u00c7orlu'da TIR'\u0131n \u00e7arpt\u0131\u011f\u0131 otomobil yand\u0131: 5 \u00f6l\u00fc
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