İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ’Şehit J.Uzm.Cvş. Uğur Sağlam-65 Operasyonu’nda 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ’Şehit J.Uzm.Cvş.
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İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır-Hani ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ’Şehit J.Uzm.Cvş. Uğur Sağlam-65 Operasyonu’nda 1 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."
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