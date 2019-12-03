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İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifi Genel Kurulda

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2019 23:28 | Son Güncelleme

Teklifin iki maddesi daha kabul edildi - Genel Kurul, yarın KİT Komisyonunun 6 kuruma ilişkin raporları ile buna ilişkin itirazları görüşecek

TBMM Genel Kurulunda, İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin iki maddesi daha kabul edildi.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda değişikliğe gidilecek.

Subay veya astsubay atanmak üzere lisans veya ön lisans eğitimi yapanlardan öğrenciliği sona erdirilenler veya sağlık dışında başka herhangi bir nedenle ayrılanlar, kendilerine yapılan öğretim masraflarının 4 katı olarak ödediği tazminat tutarını, artık "kanuni faiziyle" ödeyecek.

Akademide ön lisans, lisans, lisansüstü eğitimi veya eğitim merkezlerinde subay ve astsubay atanmak üzere eğitim alan şehit veya vazife malulü eş veya çocukları, akademik başarısızlık sebebiyle ilişiklerinin kesilmesi hallerinde tazminat yükümlülüğünden muaf tutulacak.

- Görüşmelerden

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, torba yasa uygulamasına ilişkin eleştirisi üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, iktidarları döneminde temel yasalardan Borçlar Kanunu'na, Medeni Kanun'dan ceza kanunlarına kadar pek çok yasayı sıfırdan gözden geçirme imkanına sahip olduklarını anımsattı.

Özkan, şunları kaydetti:

"Keşke o dönem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hayatta olsaydı da Clinton'un karşısına giden Sayın Ecevit alnı açık, başı dik durabilseydi. Bülent Ecevit, Amerika'ya gittiği zaman eğer başkanlık sistemi olsaydı, orada basa basa, çaka çaka devletimizin onurunu korurdu. Ecevit'i mahcup eden maalesef o dönemin darbe kültürüyle şekillenmiş anayasasıdır. Bülent Ecevit Karaoğlan'dır, bu millete hizmet etmiş Başbakanıdır ama onu keşke oraya o darbe ürünü anayasayla değil de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle gönderseydik."

Bunun üzerine söz alan Özel, Özkan'a, "İktidar partisinin grup başkanvekili, Sayın Ecevit'i bir deklanşörün basılış anından dolayı Clinton'un karşısındaki vücut dili eleştirileri iğrençliğinden siyasi bir çıkar elde etmeye çalışıyorsa kınıyoruz." karşılığını verdi.

- KİT Komisyonu raporları Meclis gündemine gelecek

Genel Kurulda, teklifin 30. maddesinin kabul edilmesinin ardından Meclisin çalışma takvimine ilişkin Danışma Kurulu önerisi ele alındı.

Kabul edilen öneriye göre, Genel Kurul yarınki birleşimde, KİT Komisyonunun, kamu iktisadi teşebbüslerinin 2011-2014 ve 2015-2016 yılları denetimine ilişkin raporlarındaki DHMİ'nin 2011-2016, ÇAYKUR'un 2011-2016, AOÇ'nin 2011-2016, TRT'nin 2015-2016, TOKİ'nin 2011-2016 ve TCDD'nin 2011-2016 yıllarına ait bölümleri ile bu bölümlere ilişkin itirazları görüşecek.

Görüşmelerde siyasi parti gruplarına 60'ar dakika söz verilecek.

Meclis Başkanvekili Levent Gök, daha sonra birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerine oturmaması üzerine Gök, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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