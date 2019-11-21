İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda

Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması nedeniyle çeşitli kanunlarda düzenleme yapılması gerektiğini belirten Çelik, "Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerin tek merkezden kontrol edilebilmesi ve karar alma ve uygulama, temsil ve yönetimde hızlı reaksiyon gösterecek bir yapıya kavuşturulabilmesi, bu kapsamda personel görevlendirilmesine ve bu personelin özlük haklarının belirlenmesi amacıyla düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır." diye konuştu.

Çelik, "Emniyet Teşkilatının, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının iş birliği içinde çalışması önemlidir. Yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu düşünerek, böyle bir teklifi hazırlamayı uygun gördük." dedi.

Teklif sahibi AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, İçişleri Bakanlığıyla ilgili düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin bilgi verdi.

TBMM İçişleri Komisyonunda, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmeleri devam ediyor.

Çelik, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığının görev ve sorumluluklarını ifa ederken ihtiyaç duyduğu konularda yapılan düzenlemeler ile personel arasında yeknesaklık sağlanarak teşkilatın daha etkin çalışmasının sağlanacağını dile getirdi.

Göç yönetim sisteminin hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Çelik, "Bu düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır." dedi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile yapılan düzenlemelere ilişkin Çelik, "Göç Yönetim Sistemi'nin daha da güçlendirilmesi saikiyle, aynı zamanda uygulamada yaşanan sorunların ortadan kaldırılması hedeflenerek, kanunun ilgili bölümlerinde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Yabancıların tamamının geri gönderme merkezlerinde barındırılmasının mümkün olmaması sebebiyle birçok Avrupa ülkesinde de uygulandığı üzere yabancılara idari gözetim ve alternatif yükümlülükler getirilmesi amaçlanmaktadır. Yabancıların takibinin sağlanması kolaylaştırılacaktır. Bu konuda idari para cezaları da öngörülerek, yabancıların kamu düzenini etkileyecek hareketlerine fırsat verilmemektedir." ifadelerini kullandı.

Yabancı gönüllü geri dönüşleri teşvik edildiğinin altını çizen Çelik, insani ikamet taleplerinde yoğun talebin karşılanması amacıyla aracı kurumlara yetki verilmesi hususunun düzenlendiğini kaydetti.

Milletvekillerin eşi ve anne, babasının tedavi hakkından faydalanması konusunda yapılan düzenlemeye işaret eden Çelik, getirilecek düzenleme ile uygulamadaki sorunların ortadan kaldırılacağını söyledi.

