İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'ın "Bir komisyon kurularak terör örgütü PKK'nın alıkoyduğu güvenlik güçlerinin alınması için girişimde bulunulması" yönündeki önerisine tepki göstererek, "Devlet veya TBMM'nin şahsiyetinin, terör örgütüyle görüşmeye asla ve kata müsaade etmemesi gerekir." dedi.

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İçişleri Komisyonunda görüşülmeye devam ediyor.

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, teklifin "Emniyet teşkilatı personelinden terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı kaybolan veya alıkonulanların ailelerine aylık ile sosyal hak ve yardımlardan yararlanma hakkı tanıyan" düzenlemesine ilişkin söz aldı.

10'un üzerinde asker, polis ve MİT mensubunun terör örgütünün elinde alıkonulmuş vaziyette olduğunu iddia eden Işık, "Bunların aileleri TBMM'ye geldi. Çocuklarını sağ salim, canlı şekilde istiyorlar. Gerekli girişimlerde bulunduk. Maalesef iktidar partisi bu konuda herhangi bir girişimde bulunmadığı gibi bizim çalışma ve girişimlerimize ret şeklinde yaklaşım içerisine girdi. İktidar partisinin yapması gereken bu sorunun kökten çözümünü sağlamak. Bu kişilerin sağ salim alilerine ulaştırılmaları için bir komisyon kurulabilir. Milletvekilleri veya sivil toplum kuruluşlarından oluşabilir. Komisyon, örgütten asker, polis veya MİT personelini alabilir. Bu geçmişte de yaşandı." şeklinde konuştu.