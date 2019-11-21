İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, Medeni Kanunun bağımlılara vasi tayini hakkı tanıdığını belirterek, "Vasi tayini için geçen bürokratik süre aileleri zorluyor. Aileler 'Ben vasi oldum, onun işlediği suç beni bağlar mı?' diye çekiniyor. Eğer kendisine ve çevresinde bir zararı söz konusuysa, kriz anında, iradesini kaybetmiş durumdaysa bu kişilere zor kullanılması gerekiyor." dedi.

Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İçişleri Komisyonunda görüşülmeye devam ediyor.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Sahil Güvenlik Komutanlığı vardiya yatakhaneleri, eğitim ve kongre merkezleri, sosyal tesisler, gazinolar, moral eğitim merkezleri ve kantinlerinin kiraya verilmesine yönelik düzenlemeyle söz konusu tesislerin bazı kişilere verilmek istendiğini" iddia etti.

AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, bu uygulamanın özelleştirme amacıyla yapılmadığını vurgulayarak, Öztunç'a yönelik "Özelleştirmeye bu kadar karşı olduğunuzu bilmiyordum. Özelleştirmeler en çok Sayın Ecevit döneminde yapılmıştır." dedi.