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İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi (1)

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2019 20:23 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İçişleri Komisyonunda kabul edildi - İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılıyor - 2. Sınıf Emniyet Müdürünün bir üst rütbeye terfi için en az bekleme süresi bir yıldan iki yıla çıkarılıyor - Bulundukları rütbede 5 yıl terfi edemeyen emniyet amiri ve emniyet müdürlerinin görev süresi, dört yıl uzatılabilecek - Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı/sözlü sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler, Komiser Yardımcılığı rütbesine atanacak

İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri de içeren, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, İçişleri Komisyonunda kabul edildi.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan teklife göre, mülki idare amiri değerlendirme raporuna göre, üst üste iki yıl yetersiz bulunan birinci sınıfa ayrılmış mülki idare amiri, başka bir değerlendirme amirinin emrine atanacak. Burada da yetersiz değerlendirilmesi halinde iş ve işlemleri ile genel durumunun değerlendirilmesi amacıyla mülkiye müfettişi görevlendirilecek. Mülkiye müfettişince düzenlenen değerlendirme raporunun olumsuz olması halinde, İçişleri Bakanı onayı ile mülki idare amiri, birinci sınıfa ayrılma yeterliliğini kaybedecek.

Emniyet Teşkilat Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Başkanlıklarda birinci meslek derecesindeki Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri "Başkan"; ikinci meslek derecesindeki Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri "Başkan Yardımcısı" olarak görevlendirilebilecek. İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personel "Şube Müdürü" olarak görevlendirilebilecek.

İkinci Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personelin ilçe emniyet müdürü olarak görevlendirildiği önemli ilçelerde, halihazırda unvanı "ilçe emniyet müdürü" ve "şube müdürü" olan Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesindeki personel, bu ilçelerde "ilçe emniyet müdür yardımcısı" olarak görevlendirilebilecek.

2. Sınıf Emniyet Müdürünün, bir üst rütbeye terfi için bu rütbede zorunlu en az bekleme süresi bir yıldan iki yıla çıkarılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Değerlendirme Kurulu, kadro sayılarını aşmamak kaydıyla her yıl hizmet ihtiyacına göre amir rütbesinde bulunması gereken sayıyı belirleyebilecek.

Bulundukları rütbede 5 yıl süreyle terfi edemeyen Emniyet Amiri ve Emniyet Müdürü rütbesindeki personelin resen emekli edilmesi uygulamasında düzenlemeye gidiliyor. Yetişmiş personel kaybının önüne geçmek için, hizmet ihtiyacı sebebiyle emekliye sevk edilmesi uygun görülmeyen personelin fiili hizmet süreleri, Yüksek Değerlendirme Kurulu Kararı ve Bakan onayı ile ikişer yıl periyotlarla toplamda dört yıl uzatılabilecek.

Hizmet ihtiyacı sebebiyle göreve devam ettirilen personelden, bu süre içerisinde kendi isteğiyle emekli olmak isteyenler, resen emekli edilenlerle aynı haklara sahip olacak.

-Ödüller

Emniyet Teşkilatı personelinden, ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler; eğitimde, atışta, sporda, idari ve lojistik faaliyetlerde üstün başarı sağlayanlar; yeni projeler ortaya koyarak mevcut usullerde olumlu yenilikler getirenler veya yeni buluşlar yapanlar; Emniyet Genel Müdürlüğü nam ve hesabına Polis Akademisi Başkanlığı ve bağlı eğitim kurumlarında verilen her türlü eğitimler ile altı ay ve daha uzun süreli eğitim veya kursları derecelerle bitirenler, para mükafatı, takdirname, başarı belgesi, üstün başarı belgesi veya şerit rozet ödülleri ile taltif olunabilecek.

Kendisine tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen personele, İçişleri Bakanı tarafından Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası verilebilecek.

Başka devletlerce tevcih edilen madalya ve nişanlar ile bunlara ait rozet ve minyatürler, İçişleri Bakanlığınca tasvip ve tescil edildikten sonra takılabilecek.

Verilecek para mükafatı, 7 bin 300 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın 5 katını geçemeyecek ancak hizmetleri yerine getirirken yaşamını ortaya koyanlar, 7 bin 300 gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın 12 katına kadar para mükafatı ile ödüllendirilebilecek. Para mükafatları İçişleri Bakanının onayı ile verilecek.

Personel arasından bir uzmanlık veya yetkinlik kazandıran eğitim ve kurslardan başarıyla mezun olanlara veya hizmetlerinde geçirdikleri sürelerin sonucu olarak bir uzmanlık kazananlara, bu uzmanlığın niteliğine göre tasarlanmış bröveler, resmi üniformalarında taşımak üzere verilecek.

- Başka illere görevlendirme

Emniyet ve asayişin gerektirdiği hallerde ilgili valinin istemi üzerine, Emniyet Genel Müdürünün önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile polis çevik kuvvet birimleri ve ihtiyaç görülmesi halinde diğer emniyet hizmetleri sınıfı personeli geçici olarak başka illerde görevlendirilebilecek. Bu şekilde görevlendirilen personel ile bunlara destek olmak üzere görevlendirilen Emniyet Genel Müdürlüğünün diğer personelinin görev yerine sevki o kuvvetin bağlı olduğu il valiliğince, geriye sevkleri ile beslenme ve barınma ihtiyaçları gönderildiği ilin valiliğince karşılanacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden teşkilatlanması kapsamında; benzer iş yapan birimlerin birleştirilerek personel tasarrufu sağlanması, yalınlaştırma ve sadeleştirme amacıyla "Trafik Araştırma Merkezi" kurulmasına ilişkin, Emniyet Teşkilatı Kanunun ek 22. maddesi yürürlükten kaldırılıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görevli Emniyet Teşkilatı personelinden; terörle mücadele görevi sırasında veya bu görevlerinden dolayı kaybolan veya alıkonulanların aileleri, personel hakkında gaiplik kararı verilinceye kadar geçen süre içerisinde personelin aylıklarını alabilecek, her türlü sosyal hak ve yardımlardan yararlanabilecek.

Polis Akademisinden mezun amirlerle, memurluktan amirliğe geçen personel arasındaki farklılık kaldırılarak üniversite mezunu amirler (A) grubu, yüksekokul ve daha aşağı derecede eğitime sahip amirler (B) grubu amir sayılacak.

Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler, Komiser Yardımcılığı rütbesine atanacak.

Teklifin yürürlük tarihinden itibaren on yıllık süre ile Birinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin genel kadro sayısına oranının on binde 35'i, İkinci Sınıf Emniyet Müdürlerinin oranının on binde 50'si olarak uygulanacak.

İhracatçılara verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarılıyor.

(Sürecek)

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Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik İçişleri Bakanlığıyla ilgili düzenlemeler

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