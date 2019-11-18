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İçişleri Bakanlığına ilişkin yeni düzenlemeleri içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.11.2019 21:58 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifin, mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliği yapılabilmesi uygulamasının 3 yıl uzatılması, "gazi" ve "şehit" unvanlarının derneklerin isimlerinde izinle kullanılması, ihracatçılara verilen hususi pasaport hakkı süresinin 4 yıla çıkarılması gibi düzenlemeleri de içerdiğini bildirdi

SİNAN USLU - AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, İçişleri Bakanlığına ilişkin uyum düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifin, mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliği yapılabilmesi uygulamasının 3 yıl uzatılması, "gazi" ve "şehit" unvanlarının derneklerin isimlerinde izinle kullanılması, ihracatçılara verilen hususi pasaport hakkı süresinin 4 yıla çıkarılması gibi düzenlemeleri de içerdiğini bildirdi.

Muş, Meclis Başkanlığına sundukları kanun teklifinin detaylarını AA muhabiriyle paylaştı.

İçişleri Bakanlığına ilişkin bazı düzenlemeleri öngören Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 95 maddeden oluştuğunu bildiren Muş, teklifle Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığını ilgilendiren konularda çeşitli düzenlemeler yapılacağını belirtti.

Kasım 2017'de getirilen mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliği yapılabilmesi düzenlemesinin vatandaşlardan yoğun talep gördüğünü hatırlatan Muş, "Yoğun talebin devam etmesi nedeniyle bunu 3 yıl daha uzatıyoruz ve 3 yıl da Cumhurbaşkanımıza bunu tekrar uzatma yetkisi veriyoruz. Cumhurbaşkanımız da 3 yıl uzatırsa yani 2025 yılına kadar mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliği yapılabilmesi imkanı devam edecek." dedi.

Düzenlemeyle, Türk vatandaşlığından çıkarılan anne ve babaların çocuklarının vatandaşlığının da otomatik olarak düşmesinin önüne geçileceğini dile getiren Muş, bu çocukların vatandaşlığını koruma hakkı getirileceğini aktardı.

İhracatçıların rekabet gücünü artırmak, dış pazarlarla daha güçlü ilişkiler kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla ihracatçılara verilen hususi pasaport hakkı süresinin 2 yıl olduğunu hatırlatan Muş, belli bir ihracat rakamını yakalayan iş adamlarına verilen yeşil pasaport hakkı süresinin 4 yıla çıkarılmasını teklif ettiklerini bildirdi.

"Gazi" ve "şehit" kavramlarının Türk milleti için önemli olduğunu vurgulayan Muş, "İçişleri Bakanlığına 'şehit' ve 'gazi' isimlerinin derneklerde kullanılmasıyla ilgili yetki veriyoruz. Herhangi bir dernek bundan sonra 'gazi' ve 'şehit' kelimelerini kullanacaksa İçişleri Bakanlığından izin almak zorunda kalacak." diye konuştu.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş İçişleri Bakanlığı jandarma genel komutanlığı sahil güvenlik komutanlığı

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