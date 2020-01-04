-
-
HABER
-
Güncel
-
İçişleri Bakanlığınca 2019'da 81 ildeki uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 şüpheli yakalandı, 842’si çocuk 3 bin 5 kayıp kişi bulundu.
İçişleri Bakanlığınca 2019'da 81 ildeki uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 şüpheli yakalandı, 842’si çocuk 3 bin 5 kayıp kişi bulundu.
GÜNCEL
HABERLERİ
|
04.01.2020 11:52 |
Son Güncelleme
İçişleri Bakanlığınca 2019'da 81 ildeki uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 478 bin 133 şüpheli yakalandı, 842’si çocuk 3 bin 5 kayıp kişi bulundu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum