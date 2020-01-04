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İçişleri Bakanlığınca, 2019'daki denetimlerde 192 bin 626 araç, 2 bin 373 okul servisi, 259 taksi, 1795 motosikletin trafikten men edildiği bildirildi
İçişleri Bakanlığınca, 2019'daki denetimlerde 192 bin 626 araç, 2 bin 373 okul servisi, 259 taksi, 1795 motosikletin trafikten men edildiği bildirildi
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04.01.2020 11:56 |
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İçişleri Bakanlığınca, 2019'daki denetimlerde 192 bin 626 araç, 2 bin 373 okul servisi, 259 taksi, 1795 motosikletin trafikten men edildiği bildirildi
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