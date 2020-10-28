İçişleri Bakanlığınca Batman ve Diyarbakır’da “Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 451 personel görev alıyor.