HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İçişleri Bakanlığınca Batman ve Diyarbakır’da “Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 451 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığınca Batman ve Diyarbakır’da “Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 451 personel görev alıyor.

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 11:13 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca Batman ve Diyarbakır’da “Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Batman ve Diyarbakır’da “Yıldırım-14 Zori Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 451 personel görev alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya sessizliği
Kocaeli'de kangal dehşeti! Kocaeli'de kangal dehşeti!
AÖL sınav tarihi yaklaşıyor... AÖL sınav tarihi yaklaşıyor...
En Çok Okunan Haberler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
TBMM'de kabul edildi! Hobi bahçelerine ceza geliyor
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
Erdoğan'ın boykot çağrısı tedirgin etti! Fransa'dan flaş hamle
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Hande Erçel'den dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı
Hande Erçel'den dekolteli poz! Hayranları beğeni yağdırdı
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
CHP, Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan hakkında inceleme başlattı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
Yarı çıplak halde beşinci kattan düşmüştü! Annesinden şok iddia
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Diğer Haberler
Son dakika! Erzincan'da deprem
Erzincan'da deprem
Charlie Hebdo dergisiyle soruşturma başlatıldı
Çirkin karikatürle ilgili soruşturma başlatıldı
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı! Belediye Başkanı Taban: Lütfen Müge Anlı'yı aramayın
Bursa İnegöl'deki tabelaları gören şaştı kaldı!
Bursa'da tekme ve yumruklu kavga kamerada
Tekme ve yumruklu kavga kamerada
Kalorifer koronavirüs bulaş riskini artırıyor mu? Dikkat çeken uyarı
Kalorifer bulaş riskini artırıyor mu? Dikkat çeken uyarı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı: Hiç beklemeden geçilmeli
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.