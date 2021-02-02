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İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt illerinde “Eren -6 Mergelo” Operasyonu başlatıldı

02.02.2021 10:02 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt illerinde “Eren-6 Mergelo” Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt illerinde “Eren-6 Mergelo” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 453 personel görev alıyor.
Bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bitlis ve Siirt İllerinde “Eren-6 Mergelo” Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 453 personel 82 operasyonel tim görev alıyor.

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