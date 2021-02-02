İçişleri Bakanlığınca Bitlis ve Siirt illerinde “Eren -6 Mergelo” Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 453 personel görev alıyor.