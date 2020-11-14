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İçişleri Bakanlığınca Bitlis’te ’Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya Operasyonu’ başlatıldı

14.11.2020 10:20 | Son Güncelleme:
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Bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyetini ve barınma arayışını bertaraf etmek üzere, ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca ’Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya Operasyonu’ başlatılmıştır.Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyonda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 816 personel görev alıyor.İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 143 terörist etkisiz hale getirilmiş, 74 işbirlikçi yakalanmış, 251 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir.

Bölücü terör örgütünün kış öncesi hareket kabiliyetini ve barınma arayışını bertaraf etmek üzere, ülke içindeki terörist varlığını tamamen bitirmeye yönelik olarak Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca ’Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya Operasyonu’ başlatılmıştır.
Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyonda görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 816 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 13 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Yıldırım Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 143 terörist etkisiz hale getirilmiş, 74 işbirlikçi yakalanmış, 251 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Yıldırım Operasyonları, halkımızın desteği ile İnançlı ve Kararlı bir şekilde başarı ile devam etmektedir” denildi.

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