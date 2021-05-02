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İçişleri Bakanlığınca düzenlenen Çalışma Muafiyet İzni Belgesi sayısı 3 milyon 21 bin 778'e ulaştı

02.05.2021 22:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen Çalışma Muafiyet İzni Belgesi sayısı 3 milyon 21 bin 778'e ulaştı

İçişleri Bakanlığınca düzenlenen Çalışma Muafiyet İzni Belgesi sayısı 3 milyon 21 bin 778'e ulaştı

Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında olan sektör çalışanları için şimdiye kadar 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlendiği bildirildi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tam kapanma sürecinde 2 Mayıs saat 21.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 3 milyon 21 bin 778 Çalışma Muafiyet İzni Belgesi düzenlenmiştir." (İHA)

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İçişleri Bakanlığı tam kapanma

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