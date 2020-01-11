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  4. İçişleri Bakanlığınca, geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği Kıran operasyonlarının tamamlandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca, geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği Kıran operasyonlarının tamamlandığı bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 09:38 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği Kıran operasyonlarının tamamlandığı bildirildi.


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