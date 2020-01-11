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İçişleri Bakanlığınca, geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği Kıran operasyonlarının tamamlandığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca, geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği Kıran operasyonlarının tamamlandığı bildirildi.
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11.01.2020 09:38 |
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İçişleri Bakanlığınca, geçen yıl ağustos ayında başlatılan ve 144 teröristin etkisiz hale getirildiği Kıran operasyonlarının tamamlandığı bildirildi.
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