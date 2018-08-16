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İçişleri Bakanlığınca, Gökçeada Kuzu Limanı'nda dümen arızası nedeniyle karaya oturan feribot içerisindeki 170 yolcunun tahliye edildiği bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:08 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, Gökçeada Kuzu Limanı'nda dümen arızası nedeniyle karaya oturan feribot içerisindeki 170 yolcunun tahliye edildiği bildirildi.


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