İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de “Eren-9 Kazan-Han Yaylası” operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 218 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de “Eren-9 Kazan-Han Yaylası” operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 218 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca Hakkari’de “Eren-9 Kazan-Han Yaylası” operasyonu başlatıldı. Operasyonda jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 218 personel görev alıyor.