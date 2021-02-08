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  4. İçişleri Bakanlığınca, Hatay, Osmaniye, Gaziantep illerinde Eren-8 Amanoslar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 670 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığınca, Hatay, Osmaniye, Gaziantep illerinde Eren-8 Amanoslar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 670 personel görev alıyor.

08.02.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığınca, Hatay, Osmaniye, Gaziantep illerinde Eren-8 Amanoslar Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Hatay, Osmaniye, Gaziantep illerinde Eren-8 Amanoslar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 670 personel görev alıyor.

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