İçişleri Bakanlığınca, Hatay, Osmaniye, Gaziantep illerinde Eren-8 Amanoslar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 670 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca, Hatay, Osmaniye, Gaziantep illerinde Eren-8 Amanoslar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 670 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca, Hatay, Osmaniye, Gaziantep illerinde Eren-8 Amanoslar Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 670 personel görev alıyor.