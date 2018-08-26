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İçişleri Bakanlığınca, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan, biri sözde "Kel Mehmet Cephesi" üçlü yürütme üyesi 2 teröristin sağ ele geçirildiği bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 00:07 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan, biri sözde "Kel Mehmet Cephesi" üçlü yürütme üyesi 2 teröristin sağ ele geçirildiği bildirildi.


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