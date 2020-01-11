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  4. İçişleri Bakanlığınca, Mardin’de ’KAPAN-1 BAGOK’ Operasyonu başlatıldı. Operasyona Mardin İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 915 personel katılıyor.

İçişleri Bakanlığınca, Mardin’de ’KAPAN-1 BAGOK’ Operasyonu başlatıldı. Operasyona Mardin İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 915 personel katılıyor.

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2020 09:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca, Mardin’de ’KAPAN-1 BAGOK’ Operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca, Mardin’de ’KAPAN-1 BAGOK’ Operasyonu başlatıldı. Operasyona Mardin İl Jandarma Komutanlığında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), PÖH ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 915 personel katılıyor.

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