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İçişleri Bakanlığınca Mardin’de “Yıldırım-8 Savur” Operasyonu başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 09:09 | Son Güncelleme

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin’de “YILDIRIM-8 SAVUR” operasyonu başlatıldı.Operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Mardin-Diyarbakır-Batman İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan ( bin 831) personel [(122) operasyonel tim] görev alıyor.Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Mardin’de “YILDIRIM-8 SAVUR” operasyonu başlatıldı.
Operasyonda, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Mardin-Diyarbakır-Batman İl Jandarma Komutanlıklarında görevli; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan ( bin 831) personel [(122) operasyonel tim] görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirildi, 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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