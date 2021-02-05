İçişleri Bakanlığınca Tunceli’de “Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 62 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca Tunceli’de “Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 62 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca Tunceli’de “Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 62 personel görev alıyor.