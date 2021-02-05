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  4. İçişleri Bakanlığınca Tunceli’de “Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 62 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığınca Tunceli’de “Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 62 personel görev alıyor.

05.02.2021 09:54 | Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanlığınca Tunceli’de “Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca Tunceli’de “Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 62 personel görev alıyor.

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