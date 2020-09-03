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  4. İçişleri Bakanlığınca "Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 22 personel görev alıyor.

İçişleri Bakanlığınca "Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 22 personel görev alıyor.

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2020 09:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca "Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca "Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 22 personel görev alıyor.

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