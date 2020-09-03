İçişleri Bakanlığınca "Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 22 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca "Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 22 personel görev alıyor.
İçişleri Bakanlığınca "Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 22 personel görev alıyor.