İçişleri Bakanlığında seçim güvenliği toplantısı

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimi kapsamında muhtarları temsilen ilgili sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle seçim güvenliği toplantısı yaptı. İnce, "Muhtarlık seçimleriyle ilgili olarak rekabet dışına çıkan, demokrasinin akışına aykırı gerginlikleri, kavgaları önlemek için gerekli tedbirleri tüm birimlerimizle ve organlarla birlikte alıyoruz" dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı İnce bakanlığında 31 Mart’ta yapılacak mahalli idareler genel seçimlerinin demokrasi şöleni içerisinde yapılmasını sağlamak amacıyla Türkiye’deki muhtarları temsilen ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle güvenlik toplantısı yapıldı. İçişleri Bakanlığında yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İnce, 31 Mart’ta yapılacak olan seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleşmesi, vatandaşların hür iradelerinin sandığa en güzel şekilde yansıması için İçişleri Bakanlığı olarak tüm tedbirleri aldıklarını söyledi. Bu kapsamda bir dizi hazırlık çalışmaları yaptıklarını ifade eden İnce, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığında 7 bölgede valilerin, il emniyet müdürlerinin, il jandarma komutanlarının ve sorumlu tüm birimlerin katılımıyla değerlendirme toplantıları yaptıklarını ve konuyu en detaylı şekilde değerlendirdiklerini kaydetti.

"Gerekli tedbirleri tüm birimlerimizle ve organlarla birlikte alıyoruz"

Bugün de muhtar temsilcileriyle önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren İnce, "Mahalli idareler seçimleri vatandaşlarımızın doğrudan hayatına temas eden belediye, il genel meclisi, muhtarlıkların belirlendiği ve bu nedenle de rekabetin doğal olarak yüksek oranda olduğu seçimler. Tabii özellikle muhtarlık seçimlerindeki rekabetin fazla olmasının nedenleri var. Son dönemde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla muhtarlık kurumunu çok iyi düzeye getirdik ve muhtarlık sistemini iyileştirdik. Milletimizin nezdinde de çok saygınlığı olan bir kurum. Bu nedenle de rekabet ortamı çok fazla oluyor. Şu ana kadar seçim takvimi başladıktan sonra toplam 80 olaydan 47 tanesi muhtarlık seçimleriyle ilgili. Muhtarlık seçimleriyle ilgili olarak rekabet dışına çıkan, demokrasinin akışına aykırı gerginlikleri, kavgaları önlemek için gerekli tedbirleri tüm birimlerimizle ve organlarla birlikte alıyoruz. Bakanımızın talimatıyla bugün yaptığımız toplantı da bunun bir sonucu. Hep birlikte adım atmaya, sorumlulukları üstlenmeye ve bu konuda üzerimize düşeni yapmaya karar verdik" diye konuştu.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ise, "Bakan Yardımcımız Muhterem İnce’nin başkanlığında daha önceki yerel seçimlerde meydana gelen olaylar, içinde bulunduğumuz seçim döneminde bugüne kadar vuku bulan seçim olayları ve sonuçları üzerinde detaylı bir bilgilendirme ve değerlendirme yapıldı. Bizlere aktarılan, aynı zamanda sahadan bizlere ulaşan bilgiler çerçevesinde muhtarlık seçimlerinde seçim sürecinin henüz başında olmamıza rağmen ciddi olaylar yaşandığı, bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği, meydana gelen 80 olayın büyük bir çoğunluğunun muhtarlık seçimleri ile ilgili olduğu, bu olayların da tehdit, darp, yaralama şeklinde meydana geldiği görülmektedir" şeklinde konuştu.

50 bin muhtarı temsilen toplantıda bulunduklarını ve seçim döneminde yaşanan veya yaşanabilecek bu kapsamdaki olayların kendilerinin ve hiçbir muhtar adayının kabul edebileceği bir durum olmadığını belirten Aktürk, "Çünkü bizlerin, devletimizin ve milletimizin gösterdiği saygınlık ve özen çerçevesinde hareket etme sorumluluğu ve yükümlülüğümüz vardır. Ayrıca hukuka aykırı yöntemlerle bir hakkın elde edilmeye çalışılması, bizlerin asla tasvip edeceği bir durum olmamakla birlikte bu türden davranışlarla seçim kazanmış kişileri hiçbir şekilde aramızda görmek istemediğimizi de buradan açık bir şekilde ifade etmek isterim" dedi.

